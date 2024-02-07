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İsrail açlığı soykırım için kullanıyor! BM uyardı: 1 milyon kişi kıtlığın pençesinde

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlığı da silah olarak kullanıp soykırım yaptığını söyledi. Bölgede 1 milyondan fazla kişi kıtlığın pençesinde kıvranıyor.

İsrail açlığı soykırım için kullanıyor! BM uyardı: 1 milyon kişi kıtlığın pençesinde
Ekleme: 7.02.2024 - 10:02 Güncelleme: 7.02.2024 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
İsrail açlığı soykırım için kullanıyor! BM uyardı: 1 milyon kişi kıtlığın pençesinde
İsrail'in 123 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kayıpları artmaya devam ediyor. Gazze'de son 24 saatte 107 kişi daha öldürüldü.

7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 27 bin 585'e yükseldi. İsrail katliamlarını sürdürürken Birlemiş Milletler'den (BM) dün ardı ardına yeni uyarılar yayınlandı:

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA): İsrail'in saldırıları nedeniyle tahliye edilmesini istediği yerler, Gazze Şeridi'nin yüzölçümünün üçte ikisine denk geliyor.

İsrail açlığı soykırım için kullanıyor! BM uyardı: 1 milyon kişi kıtlığın pençesinde

İNSANLARA ULAŞMAK İMKÂNSIZ

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarında sivillere yönelik orantısız güç kullandığını ve aynı zamanda açlığı da bir silah olarak kullanıp soykırım yaptığını dile getirdi.

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Fakhri, 'BM insani yardım ekipleri, Gazze'de gıdaya ve suya ihtiyacı olan herkese ulaşmanın neredeyse imkânsız olduğunu bildirdi. Bunun en büyük nedeni İsrail'in insani yardımları engellemesi' dedi.

İsrail açlığı soykırım için kullanıyor! BM uyardı: 1 milyon kişi kıtlığın pençesinde

REFAH'TA KATLİAM UYARISI

OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yoğunlaşan çatışmaların büyük çapta sivil kayıplarına neden olabileceğini belirterek, 'Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız' dedi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde 100 bine yakın kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaybolduğunu belirtti.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi 'felaket' olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi 'acil durum' olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

BM, Ortadoğu'da genel durumun çok tehlikeli olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

İsrail açlığı soykırım için kullanıyor! BM uyardı: 1 milyon kişi kıtlığın pençesinde

4 AYDIR EVLERİNDE HAPİSLER

İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan El Halil kentindeki 35 binden fazla Filistinliyi evlerinde hapis altında tutmaya devam ediyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, bölgede binlerce Filistinlinin 7 Ekim'den bu yana evlerinden çıkmasına izin verilmiyor.

İsrail'in ilerleyen zamanlarda Batı Şeria'yı da Gazze Şeridi'ne dönüştürmesinden endişe ediliyor.

İşgalci İsrail askerleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 870 Filistinliyi tutukladı.

İsrail açlığı soykırım için kullanıyor! BM uyardı: 1 milyon kişi kıtlığın pençesinde


YERLEŞİMCİ TERÖRİSTLER YARDIMLARI ENGELLİYOR

İsrailliler, Tel Aviv yönetiminin kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan araçların girişini engellemek için düzenledikleri gösterilerine devam etti.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na gelen İsrailliler, Gazze'ye gidecek insani yardımları taşıyan bazı araçların etrafını çevirdi.

İsrail açlığı soykırım için kullanıyor! BM uyardı: 1 milyon kişi kıtlığın pençesinde

HASTANE KUŞATMA ALTINDA

Katil İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ni günlerdir kuşatma altında tutuyor.

Hastanede sıkışan 300 sağlık personeli, 450 yaralı ve 10 binden fazla sığınmacı yaşam mücadelesi veriyor. Hastanede elektriklerin de tamamen kesildiği öğrenildi.

Öte yandan son bir haftada Han Yunus'tan 200 bin kişi Refah'a göç etti. Bölge nüfusu 1.4 milyonu aştı.







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