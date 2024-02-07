İsrail açlığı soykırım için kullanıyor! BM uyardı: 1 milyon kişi kıtlığın pençesinde

İsrail'in 123 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kayıpları artmaya devam ediyor. Gazze'de son 24 saatte 107 kişi daha öldürüldü.7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 27 bin 585'e yükseldi. İsrail katliamlarını sürdürürken Birlemiş Milletler'den (BM) dün ardı ardına yeni uyarılar yayınlandı:BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA): İsrail'in saldırıları nedeniyle tahliye edilmesini istediği yerler, Gazze Şeridi'nin yüzölçümünün üçte ikisine denk geliyor.BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarında sivillere yönelik orantısız güç kullandığını ve aynı zamanda açlığı da bir silah olarak kullanıp soykırım yaptığını dile getirdi.BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Fakhri, 'BM insani yardım ekipleri, Gazze'de gıdaya ve suya ihtiyacı olan herkese ulaşmanın neredeyse imkânsız olduğunu bildirdi. Bunun en büyük nedeni İsrail'in insani yardımları engellemesi' dedi.OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yoğunlaşan çatışmaların büyük çapta sivil kayıplarına neden olabileceğini belirterek, 'Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız' dedi.BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde 100 bine yakın kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaybolduğunu belirtti.BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi 'felaket' olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi 'acil durum' olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.BM, Ortadoğu'da genel durumun çok tehlikeli olmaya devam ettiğine dikkati çekti.İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan El Halil kentindeki 35 binden fazla Filistinliyi evlerinde hapis altında tutmaya devam ediyor.İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, bölgede binlerce Filistinlinin 7 Ekim'den bu yana evlerinden çıkmasına izin verilmiyor.İsrail'in ilerleyen zamanlarda Batı Şeria'yı da Gazze Şeridi'ne dönüştürmesinden endişe ediliyor.İşgalci İsrail askerleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 870 Filistinliyi tutukladı.İsrailliler, Tel Aviv yönetiminin kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan araçların girişini engellemek için düzenledikleri gösterilerine devam etti.Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na gelen İsrailliler, Gazze'ye gidecek insani yardımları taşıyan bazı araçların etrafını çevirdi.Katil İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ni günlerdir kuşatma altında tutuyor.Hastanede sıkışan 300 sağlık personeli, 450 yaralı ve 10 binden fazla sığınmacı yaşam mücadelesi veriyor. Hastanede elektriklerin de tamamen kesildiği öğrenildi.Öte yandan son bir haftada Han Yunus'tan 200 bin kişi Refah'a göç etti. Bölge nüfusu 1.4 milyonu aştı.