Erzurum'da deprem oldu

Erzurum'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan veriye göre, saat 7.50'de Erzurum'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Aziziye ilçesi olan sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.