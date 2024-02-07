Borsa güne rekorla başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.48 oranında artışla 8912 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.48 oranında artışla 8912 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.27 oranında yükselişle 9892 puan, sanayi endeksi yüzde 0.54 oranında artışla 13590 puan seviyesinde hareket ediyor.
BORSA DÜN REKORLA KAPANDI
Öte yandan BIST 100 endeksi geçtiğimiz gün 8890 puan seviyesini görerek rekor kırmıştı. Endeks günü 8869 puandan tamamladı. Bu tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Bankacılık endeksi yüzde 0.27 oranında yükselişle 9892 puan, sanayi endeksi yüzde 0.54 oranında artışla 13590 puan seviyesinde hareket ediyor.
BORSA DÜN REKORLA KAPANDI
Öte yandan BIST 100 endeksi geçtiğimiz gün 8890 puan seviyesini görerek rekor kırmıştı. Endeks günü 8869 puandan tamamladı. Bu tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olarak kayıtlara geçti.