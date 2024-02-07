Bakan Kacır Start-Up'lar ile buluştu

Bakan Kacır, İstanbul Pendik'teki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti ile Sarıyer'deki Yıldız Teknopark Maslak Yerleşkesi'nin açılışını yaptı. Yıldız Teknopark'ta teknoloji girişimlerinin sunumlarını dinleyen Kacır, Türkiye teknoloji girişimciliği ekosisteminin, yıldan yıla güçlenerek yoluna devam ettiğine dikkati çekti.Türkiye'de 22 yıl önce teknopark sayısının sadece 2 iken bugün Türkiye'de 101 teknoparkın ve 10 binden fazla teknoloji girişiminin olduğunu anlatan Kacır, “Bunların arasında artık milyar dolar değeri aşan unicorn statüsüne kavuşmuş, bizim turcorn diye adlandırdığımız başarılı teknoloji girişimleri de var. Hedefimiz; 2030 yılına kadar 100 bin teknogirişimi bu ülkeden çıkarmak ve bunların en az 100'ünün milyar dolar değeri aşmasını sağlamak. Yıldız Teknik Üniversitesi teknoparkı gibi altyapılar bu yolculukta bizim en önemli kuvvet çarpanımız olacak. Burada hem üniversitede geliştirilen bilginin teknolojiye ve zamanla ticarileşmeye kazandırılması hem de aslında sanayi-üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.“ ifadelerini kullandı.Önümüzdeki dönemde teknoloji girişimlerini desteklemeyi sürdüreceklerini anlatan Kacır, “Oyun teknolojileri geliştiren start-up'lardan sağlık teknolojileri geliştiren girişimlere kadar, yine sigortacılık ve afet teknolojileri alanında çalışan girişimlere kadar çok farklı başarı hikayelerini dinleme imkanı buldum. Çok inovatif girişimlere şahitlik etme imkanı buldum.” dedi.Özellikle son dönemde girişim sermayesi fonları alanında pek çok yeni adım attıklarını kaydeden Kacır, “Teknoloji girişimleri bütün dünyada girişim sermayesi yatırımlarıyla büyüyen şirketler. Türkiye'de de biz son dönemde Bölgesel Kalkınma Girişim Sermayesi Fonları, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu gibi adımlarla hem doğrudan teknoloji girişimlerine hem de teknoloji girişimlerine yatırım yapan girişim sermayesi fonlarına, fonların fonu ve eş finansman mantığıyla yatırım yapmaya başladık. Bu sayede özellikle girişim sermayesi fon yatırımlarının ölçeğini ülkemizde çok önemli bir düzeye çıkardık. İnşallah önümüzdeki dönemde bunların neticelerini görmeye başlayacağız.” diye konuştu.Bakan Kacır, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yatırım yapılan girişimler arasından ben eminim çok yüksek değerlemelere ulaşan, küreselleşme yolculuğunda hızlanan girişimler de olacak. Türkiye'nin geleceği teknoloji girişimleriyle parlayacak. Teknoloji girişimciliği bütün sektörlerin dönüşümünü hızlandırmakla kalmayacak, Türkiye'nin büyüme hikayesinin de lokomotifi olacak.”