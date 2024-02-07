Ata Demirer yeni imajıyla olay oldu

Dış görünüşündeki büyük değişim için geçtiğimiz yıldan beri sağlıklı beslenen ve hayatından sporu eksik etmeyen ünlü oyuncu Ata Demirer, geçtiğimiz hafta Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programına konuk olmuştu.Demirer, '30 kilo vermiş durumdayım' diyerek zayıflama sırrını açıklamıştı. 'Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm' diyen ünlü komedyen, hakkında çıkan mide ameliyatı haberleri de yalanlamıştı.Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Ata Demirer, 'Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı' açıklamasını yapmıştı.Değişimiyle adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen, "Leon" imajı yaptığı fotoğrafını "Leon beni evden ara oğlum" notuyla takipçileriyle paylaştı.1994 tarihli Sevginin Gücü (Leon: The Professional) filminde usta oyuncu Jean Reno, Leon karakterine hayat vermişti.Ata Demirer'in son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.