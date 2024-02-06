Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 'Ülkemizin ve tüm İslam âleminin # Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin öğrettiği sabır, dayanışma ve teslimiyet duygularıyla, dualarımızı Filistinli kardeşlerimiz ve tüm mazlumların huzura kavuşması için birleştiriyoruz. Rabbim'den dileklerimizi kabul etmesini, bu mübarek geceyi umut ve barış gecesi kılmasını niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.