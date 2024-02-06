Ardahan’da eğitime kar ve tipi engeli

Ardahan’da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullara bir gün ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtınanın ulaşımı aksattığı belirtildi. Tüm okulların bugün tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de sosyal medya platformu 'X' hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Sevgili öğrenciler, bir günlük arayı kitap okuyarak geçirelim, sizleri çok seviyoruz' dedi.