MİT ve Mersin polisinden ortak DEAŞ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.Zanlıların, geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü, Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları ve diğer üyelere barınma ile nakdi yardımda bulundukları tespit edildi.Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.