Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yıllık enflasyonda belirgin gerileme göreceğiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyonunu açıkladı.TÜİK verilerine göre enflasyon ocakta aylık yüzde 6,70 yıllık ise yüzde 64,86, artış gösterdi.Türkiye ekonomi politikasında enflasyonun düşürülmesi öncelik taşıyor. Ekonomi yönetimi bu doğrultuda kararlar alırken, 2024'ün ilk ayında enflasyonda aylık artışa dikkati çekmişlerdi. TÜİK'in açıkladığı veriler de bu doğrultuda geldi.Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verisini değerlendirdi.Bakan Şimşek, mesajında, enflasyonun geçici etkilerden yükseldiğini ve bu aydan itibaren düşeceğini şu ifadelerle aktardı:Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu.Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz.Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir.