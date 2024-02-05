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Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yıllık enflasyonda belirgin gerileme göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bir mesaj paylaşarak TÜİK’in bugün açıkladığı ocak ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, fiyat istikrarını sağlamanın temel öncelik olduğunu aktardığı mesajında yılın ikinci yarısında enflasyonda gerileme sağlanacağını belirtti.

Ekleme: 5.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 5.02.2024 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yıllık enflasyonda belirgin gerileme göreceğiz
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜİK verilerine göre enflasyon ocakta aylık yüzde 6,70 yıllık ise yüzde 64,86, artış gösterdi.

Türkiye ekonomi politikasında enflasyonun düşürülmesi öncelik taşıyor. Ekonomi yönetimi bu doğrultuda kararlar alırken, 2024'ün ilk ayında enflasyonda aylık artışa dikkati çekmişlerdi. TÜİK'in açıkladığı veriler de bu doğrultuda geldi.

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verisini değerlendirdi.

'Enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükseldi'

Bakan Şimşek, mesajında, enflasyonun geçici etkilerden yükseldiğini ve bu aydan itibaren düşeceğini şu ifadelerle aktardı:

Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu.

'Etkiler enflasyonun ana eğilimini etkilemeyecek'

Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.

'Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz'

Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz.

Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir.
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