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Katil İsrail'den anaokulunda katliam! Kan donduran saldırıdan geriye çürümüş cesetler kaldı

Barbarlıkta sınır tanımayan İsrail katliamlarına devam ediyor. Açlığın ve hastalıkların pençesindeki Gazze'de bu kez anaokuluna sığınan siviller öldürüldü. Bir gecede 92 masum daha katledildi.

Katil İsrail'den anaokulunda katliam! Kan donduran saldırıdan geriye çürümüş cesetler kaldı
Ekleme: 5.02.2024 - 09:57 Güncelleme: 5.02.2024 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail'den anaokulunda katliam! Kan donduran saldırıdan geriye çürümüş cesetler kaldı
UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe derinleşen açlık ve insani krize dikkat çekildi.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe derinleşen açlık ve insani krize dikkat çekildi.

Paylaşımda, 'Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir felaket gözlerimizin önünde yaşanıyor.' ifadelerine yer verildi.

Abluka altındaki Gazze'de her geçen saatin 'daha çaresiz' olduğu vurgulanan paylaşımda, 'İnsanlar dünyanın gözü önünde ölüyor.' ifadesi kullanıldı.

Katil İsrail'den anaokulunda katliam! Kan donduran saldırıdan geriye çürümüş cesetler kaldı

UNRWA'dan iki gün önce yapılan açıklamada, 'Gazze'de 2 milyondan fazla insanın devasa insani ihtiyaçları, 16 bağışçı ülkenin UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı sonrası derinleşme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.' ifadesine yer verilmişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de kuruma yönelik finansal desteğin askıya alınmaya devam etmesi halinde, sadece Gazze'de değil bölge genelindeki çalışmalarını bu ay sonundan sonra büyük ihtimalle durdurmak zorunda kalacakları uyarısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı.

Katil İsrail'den anaokulunda katliam! Kan donduran saldırıdan geriye çürümüş cesetler kaldı

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

TÜM GECE BOMBALADI

UNRWA'nın açıklamasında, 'Gazze'de 2 milyondan fazla insanın devasa insani ihtiyaçları, 16 bağışçı ülkenin UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı sonrası derinleşme riskiyle karşı karşıya bulunuyor' ifadesine yer verilmişti.

Öte yandan İsrail ordusu önceki gece de Refah, Han Yunus ve Gazze kentlerini gece boyunca ağır bir şekilde vurdu.

Refah kentinde insanların sığındığı bir anaokulunu da hedef alındı. Bir gece de en az 92 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Katil İsrail'den anaokulunda katliam! Kan donduran saldırıdan geriye çürümüş cesetler kaldı

GERİDE ÇÜRÜMÜŞ CESETLER KALDI

GAZZE Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmesinin ardından onlarca cesedin Kemal Advan Hastanesi'ne ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El Burş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, cesetlerin parçalanıp çürüdüğünü, yalnızca kalıntıların kaldığını belirtti.

Öte yandan Jerusalem Post, Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerinin çekildiği bölgelere geri döndüğünü yazdı.

Katil İsrail'den anaokulunda katliam! Kan donduran saldırıdan geriye çürümüş cesetler kaldı

KATİL İSRAİL SALDIRILARINI 121. GÜNÜNDE DE YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 121'inci gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyi başta olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlerken, İsrail ordusuna ait hücumbotlar ve topçu birlikleri de Gazze'yi deniz ve karadan hedef aldı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesinde Ebu Safer ailesine ait evin bombalanması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinden göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı Refah kentinin yanı sıra Han Yunus ve kuzeydeki Gazze kentlerine yönelik saldırılarında en az 10 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

Katil İsrail'den anaokulunda katliam! Kan donduran saldırıdan geriye çürümüş cesetler kaldı

Sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmesinin ardından onlarca cesedin Kemal Advan Hastanesi'ne ulaştığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.






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