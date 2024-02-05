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Gazze'de zulüm devam ediyor: 27 bin 365 can kaybı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 121 gündür devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 365’e yükseldiği ve yaralananların sayısının 66 bin 630’a ulaştığı duyuruldu.

Gazze'de zulüm devam ediyor: 27 bin 365 can kaybı
Ekleme: 5.02.2024 - 09:26 Güncelleme: 5.02.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de zulüm devam ediyor: 27 bin 365 can kaybı
7 Ekimden bu yana İsrail ordusunun saldırıları altında olan Gazze'de durum her geçen gün ağırlaşıyor.

İsrail hedef gözetmeksizin hastane, çadır, cami gibi sığınma alanlarını bombalamaya devam ediyor.

Bölgedeki sivillere yönelik sürdürülen saldırılar nedeniyle can kaybı da artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı belirtildi.

Gazze'de zulüm devam ediyor: 27 bin 365 can kaybı

27 bin 365 can kaybı

Saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 365'e yükselirken, yaralananların sayısının ise 66 bin 630'a ulaştığı duyuruldu.

Bu oranın en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü ise kadınlara ait.

Son 24 saatte 127 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de zulüm devam ediyor: 27 bin 365 can kaybı

Açıklamada yer alan bilgilere göre İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle 127 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 178 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
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