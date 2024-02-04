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Başkan Erdoğan: Acımız ilk günkü gibi taze

İslahiye'deki ''Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni''ne şehir merkezinden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz.' dedi.

Başkan Erdoğan: Acımız ilk günkü gibi taze
Ekleme: 4.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 4.02.2024 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Acımız ilk günkü gibi taze
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremin hemen ardından 21 Şubatta İslahiye'ye gelmiştik. İlçemizde yol açtığı yıkımı bizzat yerinde görmüştük. Kolları sıvadık, hemen çalışmalara başladık. Afet bölgesini hep gündemimizde tuttuk. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler.

"HİÇ BİR ZAMAN VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK"

Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar acil yıkılacak 6114 binanın tamamını kaldırdık, 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür, 20 yerde kurulan 8660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor.

" 11 İLİ AYAĞA KALDIRMA HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR"

Gaziantep'te 17 bin 425 konut, 839 ahır olmak 19 bin 927 hak sahibi bulunuyor. Bugün 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yeni evlerinin hayırlı, huzurlu olmasını diliyorum. 14 bin konutumuzun yapımı da hızla sürüyor. En son vatandaşımız da evine kavuşanan kadar bize dinlenmek yok. Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketini sarıyor. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir.

ÇALIŞMALARI HIZLANDIRACAĞIZ

Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Eksiklerimiz olmuştur, gecikmeler yaşanmış olabilir. Deprem bölgesinde ne kadar samimi çalıştığımıza 85 milyon şahittir. Farklı proje ve çalışmalarla bu çalışmaları hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşüm için başvurular 255 bini aştı, Gaziantep'te bu sayı 1068'dir.

"TÜRKİYE ÇOK KUVVETLİ BİR DEVLETTİR"

Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz. Alt yapı projeleri için İlbank aracılığıyla 56 milyon liralık hibe desteği sağlıyoruz. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak deprem bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Türkiye kerim vasfıyla çok güçlü bir devlettir.
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