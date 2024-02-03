İYİ Parti lideri Akşener’in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi.
Özen'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener'in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit'in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.