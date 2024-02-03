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Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 225 milyon 746 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Ekleme: 3.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 3.02.2024 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyorBakan Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '225 milyon 746 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun' ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, yem bitkilerinde 181 milyon 270 bin 149 lira, hayvan gen kaynaklarında 23 milyon 41 bin 980 lira, kırsal kalkınma yatırımında 3 milyon 363 bin 67 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 1 milyon 491 bin 802 lira olarak belirlendi.

Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesine ise 16 milyon 579 bin 2 lira ayrıldı.

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor
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