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Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlanıyor...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci bilge kadın Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında hayatını kaybetti. Alatlı için öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlanıyor...
Ekleme: 3.02.2024 - 14:06 Güncelleme: 3.02.2024 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlanıyor...
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci bilge kadın Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında hayatını kaybetti.

ALEV ALATLI'NIN CENAZE PROGRAMI

Yazar Alatlı'nın naaşı bugün öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.

Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlanıyor...

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katılıyor. Bugün öğle saatlerinde Hatay'da olması beklenen Başkan Erdoğan'ın cenaze dolayısıyla programı ileri saatlere çektiği belirtiliyor.

Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlanıyor...

ÇOK SAYIDA ESERE İMZA ATTI

Bir süredir rahatsız olan Alev Alatlı, 'Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?', 'İşkenceci', 'O.K Musti Türkiye Tamamdır', 'Schrödinger'in Kedisi'nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.

Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlanıyor...

FİLİSTİN DAVASININ SESİ OLDU

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından 'Özgürlük Madalyası'yla onurlandırılmıştı.

Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlanıyor...

'NASİHATİMDİR, VASİYETİMDİR'

Alatlı'nın sosyal medya hesabı üzerinden 'Nasihati ve vasiyeti' yayımlandı.







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