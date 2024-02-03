Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlanıyor...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci bilge kadın Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında hayatını kaybetti. Alatlı için öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci bilge kadın Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında hayatını kaybetti.Yazar Alatlı'nın naaşı bugün öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katılıyor. Bugün öğle saatlerinde Hatay'da olması beklenen Başkan Erdoğan'ın cenaze dolayısıyla programı ileri saatlere çektiği belirtiliyor.Bir süredir rahatsız olan Alev Alatlı, 'Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?', 'İşkenceci', 'O.K Musti Türkiye Tamamdır', 'Schrödinger'in Kedisi'nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından 'Özgürlük Madalyası'yla onurlandırılmıştı.Alatlı'nın sosyal medya hesabı üzerinden 'Nasihati ve vasiyeti' yayımlandı.