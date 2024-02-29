Türkiye İzmir’deki kazayı konuşuyor: 2 TIR’ın arasında sıkışıp öldü!

Korkunç kaza İzmir Bayraklı'da yaşandı. Gökhan Eren'in kullandığı araç 2 TIR'ın arasında sıkıştı. Sürücünün cenazesini itfaiye ekipleri çıkardı. Pert olan aracın görüntüsü ise bir başka sürücünün kamerasına böyle yansıdı