Türkiye İzmir’deki kazayı konuşuyor: 2 TIR’ın arasında sıkışıp öldü!
Korkunç kaza İzmir Bayraklı'da yaşandı. Gökhan Eren'in kullandığı araç 2 TIR'ın arasında sıkıştı. Sürücünün cenazesini itfaiye ekipleri çıkardı. Pert olan aracın görüntüsü ise bir başka sürücünün kamerasına böyle yansıdı
Türkiye'nin konuştuğu kaza İzmir'de yaşandı. 2 TIR'ın arasında sıkışan sürücü kurtarılamadı.
Türkiye'nin konuştuğu kaza İzmir'de yaşandı. İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde Gökhan Eren'in (32) kullandığı 16 AOU 016 otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Arkadan gelen Mehmet B'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı TIR da otomobile çarptı.
Otomobil sürücüsü Eren, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Eren'in cenazesi, itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmayla otomobilden çıkarıldı.
Türkiye'nin konuştuğu kaza İzmir'de yaşandı. İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde Gökhan Eren'in (32) kullandığı 16 AOU 016 otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Arkadan gelen Mehmet B'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı TIR da otomobile çarptı.
Otomobil sürücüsü Eren, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Eren'in cenazesi, itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmayla otomobilden çıkarıldı.