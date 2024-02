Turgut Altınok açıkladı: Gerçek anketlerde öndeyiz

Canlı yayında Ankara'ya can suyu olacak projelerini anlatan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, yapılan son anketlerde önde olduklarını söyledi. Altınok, "Gerçek anketlerde öndeyiz, bir de sahte anketler var biliyorsunuz, bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük" dedi.

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin atmosferinde.Hal böyle olunca siyasetin gündemi de bir hayli yoğun.Siyasi partiler bir yandan çalışmalarını sürdürürken belediye başkan adayları da 7/24 gerek sahada gerekse canlı yayınlarda vatandaşlara vaatlerini anlatıyor.O isimlerin başında da Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok geliyor. Ankara'ya yeni bir belediyecilik anlayışı kazandırmak isteyen Altınok, gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor.Tanıtım lansmanında açıkladığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Turgut Altınok, son olarak NTV'de yayınlanan Seçime Doğru programının konuğu oldu.Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a, 'Yaptırdığınız anketlerde durum nasıl görünüyor?' diye soruldu.Yaptırılan şişirme anketlerde değil gerçek anketlerde önde çıktıklarını söyleyen Altınok, 'Yapılan son anketlerde önde çıkıyoruz, gerçek anketlerde. Bir de sahte anketler var biliyorsunuz, bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük. Gerçek anket size doğruyu gösterir. Anketlerde kazanırsınız sonuçta bir de sandığa oy atan vatandaşımız var. Kimsenin oyu, kimsenin iradesi anketlerde değil. Dolayısıyla oldu bitti, yüzde 60'la kazandım bu vatandaşın iradesine de saygısızlıktır, ipotek koymaktır. Biz buna dikkat ederiz, yıllardır bu siyasetin içindeyiz objektif olursanız kendinizi kandırmazsınız, seçmeninizi de kandırmazsınız.' ifadelerini kullandı.Turgut Altınok, daha sonra genel seçim sürecinde oy sayımı sürerken hem Mansur Yavaş'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun sahte verilerle kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığına vurgu yaptı.'Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayımlar yapılırken iki belediye başkanı çıktılar televizyona, efendim siz devletin ajansı Anadolu Ajansı'na güvenmeyin, biz seçimi aldık yüzde 60'la götürdük gibi açıklamalar yaptılar. Halbuki belli makamdakilere sorumluluk düşer. Ağzımızdan her söz, her kelimeyi çok dikkatli kullanmalıyız. Toplumu galeyana getirebilirsiniz, bir sürü istenmeyen olaylara sebep olabilirsiniz. Yani sosyoloji denilen bir şey var, seçim zamanı insanlar gergin oluyor, dolayısıyla çıktılar 85 milyonun karşısına yalan ve yanlış bir beyanda bulundular. Verileri alırsınız, Anadolu Ajansı'nın verileri YSK'dan geliyor. Sonucu beklersiniz, itirazla ilgili bir şey varsa çıkar konuşursunuz. Ama bunu iki seçimde de yaptılar, maalesef kamuoyuna gerçekleri değil sahte anketlere inandıkları için alıyoruz, kazanıyoruz, biz buradayız dediler. Siyaset tarihinde böyle bir şey yoktur, bu bir siyasi acemiliktir. Toplumu kandırmadır, daha doğrusu kendini kandırmadır.'Şişirme anketlere değil, sokakta gördükleri halk anketine baktıklarının bir kez daha altını çizen Turgut Altınok, 'Dolayısıyla biz gerçek anketlere bakıyoruz, halk anketine bakıyoruz. Sokaklardayız, yıllardır ben sokaklardayım tam 20 yıldır. Keçiören Belediye Başkanlığı görevimiz oldu, hala devam ediyoruz. Biz hep gerçeklere bakarız, halka bakarız. Ne kendimizi, ne halkı ne de kamuoyunu kandırırız.' dedi.Altınok, daha sonra Ankara'nın sorunlarına değindi ve göreve geldiğinde yapacağı projeler hakkında bilgiler verdi.Başkent'i ulaşımına yeni çözümler getirilmesini gerektiğini belirten Altınok, 'Yeni yollar, alt geçitler, üst geçitler, bulvarlar lazım. Trafik problemi, ulaşım problemi metro ile çözülür. Hava alanından şehre metrosu olmayan tek şehir dünya üzerinde Ankara. Bu bir ayıptır. Belediye başkanı söz verdi ama 5 yılda 5 santimetre yapılan metro yok. Ankara'da 600 -700 bin araç trafiğe çıkacak. Benim mega projem, büyük projem yok diyor. Ulaşımda şu an Ankara'da otobüs bekleme süresi arttı. Burası Ankara, Başkentliler buna layık değil. Vatandaşların ulaşım çilesini bitireceğiz. Elektrikli otobüsler alacağız. Yeşil ve temiz bir çevre oluşturacağız. Bunlar lafta kalmamalı. Gelecekte çocuklarımız için güzel dünya bırakmak için herkes elini taşın altına koymalı. Dünyadaki en büyük problem iklim değişikliği. Hava kirlendi, toprak kirlendi. Bunların gereğini yapmak lazım.' ifadelerini kullandı.Daha sonra Ankara aşığı olduğunu söyleyen Altınok, Ankara'nın sokaklarında gezdiğini, esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinlediğini ifade etti.Üniversiteli öğrencilere burs desteği verileceğini kaydeden Altınok, '18 yaş üzeri üniversite öğrencilerinden ulaşım ücreti alamayacağız. Ulaşımı ücretsiz yapacağız. Ankara'da ulaşım çilesi bitecek.' diye belirtti.Altınok, Ankara'nın başkent olma özelliğini yitirdiğini ifade ederek, “Ankara'nın ışıkları söndü. Kızılay'da saat 20.00'de hayat bitiyor. Ankara'nın merkezi ışıkları sönen bir başkent. Ankara kasaba, köye doğru gidiyoruz. Ankara'da 24 saat ulaşım olacak.” dedi.Ankara'da altyapı sorunu olduğunu da belirten Altınok, “Ankara'nın bazı sokak, caddeleri kanal kokusundan geçilmiyor. Ankara'da altyapı ciddi bir problem. Mevcut ABB yönetimi altyapıya yatırım yapmadı.” dedi. Keçiören'de birçok yatırım yaptıklarından bahseden Altınok, “Rekor yatırımlar yaptık. Keçiören'e Büyükşehirden daha çok yatırım yaptık. Bin misli iş yaptık. 11 tane kapalı spor salonu yaptık.” diye konuştu.Turgut Altınok ayrıca, belediye başkanı olduğu zaman Ankara'da kentsel dönüşüm projelerini de hayata geçireceğini dile getirdi.