Polis şehit eden çeteye 8 gözaltı

İstanbul’da geçtiğimiz yıl düzenlenen bir operasyonda Polis Memuru Hakan Telli’yi şehit eden Anucurlar Çetesi’nin diğer üyeleri, kontrol noktasında polisten kaçarak araçlarını terk etti. Araçta bulunan silahlar balistik incelemeye alındı. Silahların bir internet kafeye düzenlenen saldırıda kullanıldığı belirlendi. Saldırıya karışan 8 çete üyesi operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyeti; geçtiğimiz yıl Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu esnasında Polis Memuru Hakan Telli'yi şehit eden ve Kağıthane'de faaliyet yürüten Anucurlar Çetesi'ne yönelik operasyon düzenledi.Soruşturma, Sarıyer'de şüphe üzerine kontrol edilmek istenen şüphelilerin araçla uygulama noktasından kaçtıktan sonra aracı yine İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde bulunan ve bir kişinin öldürüldüğü terör saldırısıyla gündeme gelen Santa Maria Kilisesi'nin yakınlarında terk edip kaçmaları üzerine açıldı.Araçta uzun namlulu bir otomatik silah ve bir tabanca bulundu. Silahlar balistik incelemeye alındı ve silahların Anucurlar Çetesi'nin diğer üyelerine ait olduğu saptandı.Silahların, 20 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'daki bir internet kafe içerisinde otomatik silahlarla düzenlenen silahlı saldırı olayında kullanıldığı belirlendi.Operasyon düzenleyen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; söz konusu olaya karışan Anucurlar Çetesi üyesi sekiz kişiyi gözaltına aldı.Çete üyeleri yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 çete üyesi tutuklandı. Diğer 4 çete üyesi ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.