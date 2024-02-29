Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı: 'Aşkımız Eser Olur'

Yerel seçimlerde özellikle büyükşehirler oldukça büyük önem taşıyor.Bunların başında ise İstanbul geliyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden bu yana sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor.Hız kesmeden ziyaretlerini sürdüren Kurum, vaatleriyle de vatandaşın sorunlarına ve taleplerine karşılık veriyor. Kurum'a büyük destek veren çalışmalardan biri de seçim şarkıları.Meydanlarda sıkça duyulan ve dillere pelesenk olarak şarkılara bir yenisi daha eklendi. Dillere dolanacak yeni şarkının adı 'Aşkımız Eser Olur' oldu.Murat Kurum, şarkıyla birlikte hazırlanan özel klibi sosyal medya hesabından paylaştı.Bugün de Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Kurum'un programına Akçıl da katıldı. Akçıl burada sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.Öncesinde ise şu ifadeleri kullandı:'Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim.'Hazırlanan yeni seçim şarkısının sözleri ise şöyle:'Her daim sen varsın aklımdaHer köşen cennet mi karşımdaİstanbul hepimizinHer yer de var bir izin.Yağsa da hem yağmur hem de karBiz varız bu şehre hizmetkarİstanbul hepimizinHer yerde var bir izin.İstanbul YeditepeÇağırıyor bir göreveAşkımız şehrimize eser olurÇıkıyoruz biz yolaHaydi bağır coşkuylaSadece İstanbul.''Çalışmaya kararlıyız'Klibin sonunda ise Kurum'un, 'Bu eşsiz şehrin çağırdığı göreve hazırız. Sadece istanbul için çalışmaya kararlıyız.' sözleri yer alıyor.