Motorine bir indirim daha geliyor

Geçtiğimiz hafta motorine 2 kez, benzine ise 1 kez indirim geldi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzinde ise indirim beklenmiyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini belirterek, 'Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır.' ifadesini kullanmıştı. Yazı sonrası motorin grubunda 1,10 TL, benzin grubunda 76 kuruş indirim yapılmıştı.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.