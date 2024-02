MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepki: DEM'lendikçe şuurlarını kaybettiler

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'Kent uzlaşısı' adı altında İstanbul'un ilçelerinde ittifak yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'den çoktan uzaklaştığını belirterek, CHP'nin yerel yönetimlerde bölücülere boyun eğdiğini ifade etti.Bahçeli, 'Kent uzlaşısı PKK ittifakıdır. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır. Teröristlerle DEM'lenen parti Atatürk'ün partisi olamaz.' ifadelerini kullandı.aBahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:'Tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Gönülden anlamayanın insan ömrüne anlam katamayacağını biliyoruz. MHP milliyetimizin hali ile hallenen, gönlü ile şereflenen siyasi meşrebe sahiptir. Bunun ispati sizlersiniz. 13. olağan büyük kurultayımızda görev alan, 3 yıllık dönemde yüksek dava ahlakı ile çalışan arkadaşlarım partimizin şahsiyetini temsil etmiştir. Tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum.Gönülden anlamayanın insan ömrüne anlam katamayacağını biliyoruz. MHP milletimizin hali ile hallenen, gönlü ile şereflenen siyasi meşrebe sahiptir. Bunun ispati sizlersiniz. 13. olağan büyük kurultayımızda görev alan, 3 yıllık dönemde yüksek dava ahlakı ile çalışan arkadaşlarım partimizin şahsiyetini temsil etmiştir.Hepinize müteşekkirim, hepinizden razıyım, Rabbim de hepinizden razı olsun. Saldırıların yoğunlaştığı dönemde gösterdiğiniz metanet, yalanlar karşısında sergilediğiniz cesaret, şuurla benimsediğiniz mensubiyet, köksüzlerin ipliğini pazara çıkaran asalet biliniz ki her türlü övgünün üstündedir. Davamız halkın, haklının, haklının ve elbet Allah davasıdır. Yükümüz ağır ama inancımız çelik gibidir. Sınırı ve sonu olmayan hayal gibi görülen ülkümüz, takip edeceğimiz yol çizgisinde kılavuzdur. 55 yıllık geçmişimizi parlak gelecekle buluşturacağız. Davasının insanı olan, basit gündemlere sıkışan değil dar kalıpları yaran arkadaşlarımızla yeni yüzyılı kucaklayacağız. Çivisi çıkmış manzaraya son derece tedbirli yaklaşarak duruşumuzu koruyacağız. MHP gündemi, sadece ve sadece büyük Türk milletidir. Milletimizden aldığımız destekle milletimize hizmet edeceğiz. Yapacağımız çok iş, ulaşacağımız çok hedef var.Hepinize müteşekkirim, hepinizden razıyım, Rabbim de hepinizden razı olsun. Saldırıların yoğunlaştığı dönemde gösterdiğiniz metanet, yalanlar karşısında sergilediğiniz cesaret, şuurla benimsediğiniz mensubiyet, köksüzlerin ipliğini pazara çıkaran asalet biliniz ki her türlü övgünün üstündedir. Davamız halkın, haklının, haklının ve elbet Allah davasıdır. Yükümüz ağır ama inancımız çelik gibidir. Sınırı ve sonu olmayan hayal gibi görülen ülkümüz, takip edeceğimiz yol çizgisinde kılavuzdur. 55 yıllık geçmişimizi parlak gelecekle buluşturacağız. Davasının insanı olan, basit gündemlere sıkışan değil dar kalıpları yaran arkadaşlarımızla yeni yüzyılı kucaklayacağız. Çivisi çıkmış manzaraya son derece tedbirli yaklaşarak duruşumuzu koruyacağız. MHP gündemi, sadece ve sadece büyük Türk milletidir. Milletimizden aldığımız destekle milletimize hizmet edeceğiz. Yapacağımız çok iş, ulaşacağımız çok hedef var.CHP yerel yönetimlerde başarısızdır. Yerel yönetimlerde acizdir, iflastadır ve itibarsızdır. CHP yerel yönetimlerde bölücülere boyun eğmiştir. DEM'lendikçe şuurlarını kaybettiler. Muhalefet Türkiye'den çoktan uzaklaşmıştır. Kent uzlaşısı PKK ittifakıdır. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır.Teröristlerle DEM'lenen parti Atatürk'ün partisi olamaz. Bölücülerin elini eteğini öpen bir parti Atatürk'ün partisi olamaz. Ağzına Türk milletinin adını alamayan, dış mihraklarla can ciğer kuzu sarması olanlar Atatürk'ün partisi olamaz. CHP Türkiye'nin karşısındadır.'