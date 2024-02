İngiliz basını gizli belgeleri ifşa etti! İşte Rusya’nın nükleer silah senaryosu

İki yıldır süren Rusya Ukrayna savaşında bu kez İngiliz basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Bölgede çatışmalar aralıksız sürerken İngiliz Financial Times Kremlin'in nükleer silah planlarının sızdığını öne süren raporları paylaştı.

Rusya Ukrayna savaşında 2 yıl geride kaldı. Moskova-Kiev hattında barışın tesis edilmesi için çabalar sürerken iki ülke arasındaki gerilim de tırmanıyor.Savaşın başladığı günden bu yana Rusya'nın her an nükleer silaha başvurabileceği iddiaları, Batı medyasına sık sık konu oldu. Konuyla ilgili yeni bir gelişmeyi ise İngiliz Financial Times duyurdu. FT, ele geçirdiğini öne sürdüğü Rusya'ya ait gizli askeri dosyalarda, Kremlin'in ne zaman nükleer silah kullanabileceğine dair önemli ipuçları olduğunu gündeme getirdi.Dosyaları inceleyen uzmanlara göre ise Rusya'nın nükleer silah kullanma riskinin, herkesin korktuğundan çok daha düşük olduğu detayı yer aldı.Financial Times, Rusya'nın nükleer savaşa yönelik stratejik planlamasını gösteren 29 askeri dosyanın 2008 ile 2014 yılları arasında kaydedildiğine yer verdi. Sızdırılan askeri belgelere göre Kremlin, hangi durumlarda nükleer silah kullanılacağına dair bir dizi senaryo üzerinde çalışmış. FT, bu senaryolardan ilkinin Rus topraklarına düzenlenecek bir düşman saldırısı olduğunu belirtti.İngiliz gazeteye göre bir diğer senaryo, stratejik öneme sahip denizaltıların hedef alınması hali. Buna göre Rusya, balistik füze denizaltılarının yüzde 20'sinin, nükleer güçle çalışan denizaltılarının yüzde 30'unun ortadan kaldırılması halinde nükleer silah kullanabilir.Sızdırılan belgelerde, son dönemde kurdukları yakın ittifaka rağmen Rusya'nın Çin ile ilgili derin endişelerinin de yer aldığı öne sürüldü. FT dosyalarda, Rusya'nın olası bir Çin işgaline karşılık senaryolar hazırladığını ortaya koyarken, Çin Dışişleri Bakanlığı Moskova'dan şüphelenmek için herhangi bir nedenleri olmadığını belirten bir açıklama yayınladı.FT ayrıca, Rusya'nın nükleer silahları Avrupa ve Asya'yı kapsayan savaş alanları için tasarladığını iddia etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü ise, söz konusu belgelerle ilgili yaptığı açıklamada 'Önemli olan nükleer silah kullanım eşiğinin kesinlikle şeffaf olması. Bahsi geçen belgelere gelince, bunların gerçekliğinden kesinlikle şüphe duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.