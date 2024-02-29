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Beyaz Gazete
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İki gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu

Adana'da kendisinden iki gündür haber alınamayan 5 yaşındaki Mehmet Gani Üzgün'ün cansız bedeni Seyhan Baraj Gölü civarında bulundu. Üzgün’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Ekleme: 29.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
İki gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
25 yaşındaki Mehmet Gani Üzgün'ün ailesi iki gün önce kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine Üzgün'ün en son Seyhan Baraj Gölü civarında görüldüğü belirlendi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bunun üzerine Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ve gemi adamlar gölde arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda bugün öğle saatlerinde Üzgün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Üzgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzgün'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.