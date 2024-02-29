Gram altın rekorunu kırmaya devam ediyor

Gram altın bu gece sığ işlemlerlerle 2.048 TL'ye çıkarak rekor kırdı! Gram altın saat 09'a yaklaşırken 2,042 TL'den işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak kişisel harcamalar verisini takip edecek.

Gram altın bu gece sığ işlemlerlerle 2.048 TL'ye çıkarak rekor kırdı! Gram altın saat 09'a yaklaşırken 2,042 TL'den işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak kişisel harcamalar verisini takip edecek.ONS altın ise yatay seyirde seyrediyor. Ancak değerini koruyor.Gram altın 2,042 TLÇeyrek altın 3,449 TLYarım altın 6,929 TLCumhuriyet altını 14,044 TLONS altın 2,044 dolar