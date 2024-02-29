Gram altın rekorunu kırmaya devam ediyor
Gram altın bu gece sığ işlemlerlerle 2.048 TL'ye çıkarak rekor kırdı! Gram altın saat 09'a yaklaşırken 2,042 TL'den işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak kişisel harcamalar verisini takip edecek.
Gram altın bu gece sığ işlemlerlerle 2.048 TL'ye çıkarak rekor kırdı! Gram altın saat 09'a yaklaşırken 2,042 TL'den işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak kişisel harcamalar verisini takip edecek.
ONS altın ise yatay seyirde seyrediyor. Ancak değerini koruyor.
Gram altın 2,042 TL
Çeyrek altın 3,449 TL
Yarım altın 6,929 TL
Cumhuriyet altını 14,044 TL
ONS altın 2,044 dolar
ONS altın ise yatay seyirde seyrediyor. Ancak değerini koruyor.
Gram altın 2,042 TL
Çeyrek altın 3,449 TL
Yarım altın 6,929 TL
Cumhuriyet altını 14,044 TL
ONS altın 2,044 dolar