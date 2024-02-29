Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Aydın'da olacak

Yerel seçimler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerine devam ediyor.Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar Zonguldak, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Afyon, Denizli, Balıkesir, Sakarya, Adana ve Kütahya'ya gitti.Erdoğan'ın bugün gideceği durak ise Aydın olacak.Mesajları önemli olacakErdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılara hitap edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 10 aylık bir aradan sonra ziyaret edeceği Aydın'da hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.