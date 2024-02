Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul'da ekmeği beraberce ucuzlatacağız

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Halk Sarayı'ndaki fırıncılarla buluştu.Burada bir konuşma yapan Kurum, fırıncı esnafıyla gittiği tüm ziyaretlerde kucaklaştıklarını, esnafın kendilerini kardeş gibi bağrına bastığını söyledi.Fırıncıların, milletin dertlerini ve mutluluklarını en iyi bilen insanlar olduğunu belirten Kurum, 'Ben de 5 yıllık bakanlığım döneminde fırıncı esnafımızın fikrine, görüşüne hep çok değer verdim. Fırıncı esnafımız, Kovid salgını döneminde kahramanlaşmıştır. Depremlerde, sellerde, yangınlarda milletimiz için yeri geldiğinde kendi hayatını unutmuştur.' diye konuştu.İstanbul'un her ilçesinde fırıncı kardeşlerini dinlediği için onların 5 yıldır yaşadığı sorunları çok iyi bildiğine dikkati çeken Kurum, 'Fırıncılık sektöründe de hem çalışanlar hem de vatandaşımız için çözümlerimiz, projelerimiz tamamen hazır. Esnafımıza söz; sizin yanınızda durarak, sizin yol arkadaşınız olarak emekçiye sırt dönülen bu 5 yılı çabucak unutturacağız. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul gibi yüksek standartları ve talebi olan bu şehirde biz de fırınlarımızı, İstanbul'un şanına yaraşır standartlara ulaştıracağız.' ifadesini kullandı.Fırınların her gün milyonlarca insanın yararlandığı dükkanlar olduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti:'Biz fırınlarımızda yetersiz denetim ve kontrollerle hiçbir yere varamayız. İstanbul'un mührünü aldığımızda ekmeğimizi her zaman aynı yüksek kalitede çıkaracağımız, ekmek fiyatında standardı getireceğimiz bir anlayışı sizlerle birlikte yakalayacağız. İstanbul'umuzun bazı bölgelerinde başına buyruk şekilde çalışan fırınları tek tek biliyorum. Fırıncılar odamızın denetimi dışında, ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren bu işletmelerden hepiniz şikayetçisiniz. Daha fazla mağdur olmanıza İBB olarak asla izin vermeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'da tek bir denetimsiz, sağlıksız, ruhsatsız fırın işletmesi kalmayacak. İşletme kayıt belgesi olmayan dükkanların, bu belgeyi almaları hususunda da teşvik edici girişimlerimizi yapacağız. Fırıncılık sektöründeki rekabetin adil bir zeminde sürdürülmesi için kararlı adımlarla ilerleyeceğiz.'Murat Kurum, fırıncılık sektöründe yaşanan insan gücü sıkıntısının da farkında olduklarını, meslek eğitimleri ve mesleki rehberlik hizmetlerini artıracaklarını dile getirdi.Merhum Kadir Topbaş döneminde açılan Davutpaşa'daki fırıncılık okulunun kapasitesini güçlendireceklerini anlatan Kurum, 'Bu okulumuzda fırıncı esnafımıza eğitimler verecek, ustalarımızı sertifika sahibi yapacağız. Fırıncılık sektöründe çalışan işçi kardeşlerimizin şikayetlerini biliyoruz. Yeterince dinlenemiyorlar, yavrularına, ailelerine vakit ayıramıyorlar. Buna dair de planımız hazır. Pazar tatili uygulamasını aşamalı olarak uygulamaya geçireceğiz.' görüşünü paylaştı.Kentsel dönüşümde 650 bin yeni yuva yaparken fırıncı esnafının eski dükkanlarını hemen dönüşüme alacakları sözünü veren Kurum, 'Bu süreçte de bin bir emekle kazandığınız ruhsat haklarınızı sonuna kadar koruyacağız. Bunun için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Yine sektörümüzün dengesiz fiyatlardan etkilenmemeleri için de fiyat tarifelerinin zamanında yapılması süreci için orada dijital bir uygulama getireceğiz. Fırıncımızın hakkını, hukukunu koruyacağız, baş tacı edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.Ticarette hedef kitlenin doğrudan millet olduğunu belirterek, ekmek fiyatlarının tüketiciyi zorlamayan bir aralıkta olmasını temin edecekleri vaadinde bulunan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:'Tarife dışı fiyat uygulaması yapanların, yavrularımızın kursağındaki ekmekle oynamasına asla izin vermeyeceğiz. Biz yola çıkarken, 'Halkın başkanı değil, halkın dostu, halkın evinin evladı olmaya talibiz' dedik. O zaman bir evladın ne yapması gerekirse, biz de onu yapacağız. Fırıncılar odamızla el ele vereceğiz. İstanbul'da ekmeği beraberce ucuzlatacağız. Ekmeğin maliyeti düşecek ki esnafımız ve milletimiz mutlu olacak. Tarladan sofraya kadar ekmeğin tüm sürecini masaya yatıracağız. Anadolu'daki tüm üreticilerimizle, çiftçilerimizle birlikte çalışacağız. Tedariki ve nakliyeyi ucuzlatacağız, fırıncı kardeşlerimize Toprak Mahsulleri Ofisi'mizden ucuz ve kaliteli un tedariki yapacağız. Böylece, İstanbul'da ekmek fiyatı düşecek, halkımızın güzel yüzü, yeniden gülecek. 5 yıldır tek bir emaresi bile görülmeyen emek, ekmek ve esnaf dostu yönetime İstanbullu kardeşlerimizi yeniden kavuşturacağız. Murat kardeşiniz fırıncılarımızla dert ortağı olacak, yol arkadaşı olacak. İstanbul'un bu makus talihini birlikte değiştirecek, birlikte yöneteceğiz. İstanbul'a yeniden esnaf dostu, ekmek dostu, emek dostu bir belediyeciliği hakim kılacağız.'Afete hazırlık ve müdahale çalışmalarına dikkati çeken Kurum, afete hazırlık noktasında kentin her mahallesinde sıcak ekmek çıkarabilmek için mobil ekmek fırınlarını fırıncılarla birlikte kuracaklarını da aktardı.