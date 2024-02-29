CHP’li başkan adayından skandal: Öğrencilere son tüketim tarihi geçen kefir ve yoğurt dağıttılar

Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs 2023'te yapılmış, seçimler ikinci tura kalmıştı. O dönem CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim veri sisteminin doğru çalışmamasından dolayı sorumlu tuttuğu CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i apar topar görevden almıştı.Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda Cumhurbaşkanlığını kaybetmesi ardından CHP Genel Başkanı olarak seçilen Özgür Özel ise yerel seçimler öncesinde belediye başkan adayları kriziyle gündeme geldi. Yaşanan krizlere rağmen İstanbul Ataşehir ilçesinde de mevcut başkan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi aday göstermeyen Özel, Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı Onursal Adıgüzel'i aday gösterdi.31 Mart seçimlerine bir ay gibi kısa bir süre kala adaylar seçim alanlarında çalışmalarına hız veriyor. Birçok partinin adayları seçmene yönelik farklı kampanyalar yürütüyor. CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel'in öğrencilere dağıttıkları ise tartışma konusu oldu. Ataşehir'deki bir ilkokulun önünde çocuklara dağıtıldığı iddia edilen iki adet orman meyveli kefir ve iki adet meyveli yoğurt tepkilere neden oldu.Adıgüzel'in ekibi tarafından dün ilçedeki bir ilkokul önünde öğrencilere dağıtılan kefir ve yoğurdun tüketim tarihine bakıldığında ise dün tüketim tarihinin son bulduğu ortaya çıktı. Bir vatandaş torbada yer alan ürünleri ve propaganda broşürlerinin fotoğrafını çekerek 'Gıda Dedektifi' isimli sosyal medya hesabına gönderdi.Bu hesap, fotoğraf karelerini hesabından paylaşıp Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ve CHP'yi etiketleyerek 'Bir takipçimiz Ataşehir'deki bir ilkokulun önüne gelerek parti aracıyla öğrencilere bu ürünlerin dağıtıldığını iletti. Danone markalı ürünlerin son tüketim tarihinin 28 Şubat dolduğu görülüyor. Ürünlerde ilave şeker ve yapay aroma vericiler yer alıyor' şeklinde yazdı.Sosyal medya hesabını takip eden vatandaşlar ise CHP'li Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel'e öğrencilere tarihi geçmek üzere olan ürün dağıttıklarından dolayı tepki gösterdi. Yıldıray Kaçaran isimli bir vatandaş 'Oysa siyaseti okullardan uzak tutsanız, kazandıktan sonra dağıtın, dağıttıklarınızda uygun değil' şeklinde yorum yaptı. Ali Haksever ise 'İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?' diye sordu.