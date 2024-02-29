Bakan Uraloğlu : İzmir'i yat turizminin başkenti haline getireceğiz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Torbalı Ticaret Merkezi'nde Sanayicilerle Buluşma programında İzmirli İş ve Sanayi Dünyasının Temsilcileri ile bir araya geldi.Bakan Uraloğlu, ''İzmirli bizi bir denesin. Bir 5 yıl bize süre versin. Neler yapabildiğimizi takım ruhuyla, ekip ruhuyla beraber görelim inşallah.'' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu iş insanları ile yaptığı görüşmede, Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de 2023 yılında, ihracat rekoru kırıldığını hatırlattı. Uraloğlu, “İhracatımız 256 milyar dolara ulaştı. İzmir'imiz, 24 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek İstanbul ve Kocaeli'nin ardından ihracattaki en başarılı 3. ilimiz oldu. İzmir, ülkemizin kalkınmasında her zaman öncü şehirlerimiz arasında yer almış, Türkiye ekonomisinin kapalı ekonomiden küresel ekonomiye geçiş serüvenine ışık tutmuştur.” dedi.Son 22 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 214 milyar TL yatırım gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 430 kilometreden 970 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 367 kilometreden 985 kilometreye çıkarıldığını belirtti.Uraloğlu, toplam uzunluğu 55 kilometre olan İzmir Çevre Yolu'nun etaphalar halinde tamamlanarak, Konak tünelini açarak İzmirlilere şehir içi trafiğinde rahat bir nefes aldırdıklarını dile getirdi.Uraloğlu, İzmir'de hayata geçen karayolu projelerini belirterek, ''İzmir-İstanbul Otoyolu'nu tamamlayarak yaklaşık 8,5 saat süren yolculuk süresini 3,5 saate indirdik. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu açtık. İzmir'in, Aliağa ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantısını sağladık. Bir zamanlar sürücülerin korkulu rüyası olan Sabuncubeli Geçiti'ni tünelle geçtik ve İzmir-Manisa arası ulaşım süresini 15 dakikaya indirdik'' ifadelerini kullandı.Uraloğlu, Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmir'i yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak olan İzmir-Ankara YHT projesinin ise yapımının etap etap devam ettiğini söyledi.Bakan Uraloğlu, Adnan Menderes Havalimanı'nın ise yeni iç ve dış hatlar terminalleri ile Avrupa'nın en modern havalimanlarından biri haline getirildiğini de hatırlattı.İzmir'de kısa bir süre önce İzmir Yeni Foça Yat Limanı'nın da açıldığını kaydeden Uraloğlu, “Ayrıca, Özdere, Dikili, Çeşme Şifne, Çeşmealtı ve Şakran olmak üzere 5 yeni yat limanı için etütlerimizi sürdürüyoruz. Bu yatırımlarla İzmir'i yat turizminin başkentine dönüştüreceğiz. İzmir'deki bütün limanlarımızın Yeşil Liman sertifikası alarak modernize edilmesi, hem Körfezi daha yaşanılır kılacak hem de enerji ve iş verimliliğini artıracaktır.” şeklinde konuştu.Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını hatırlatarak, İzmir'e belediyecilik alanında yeterli hizmetlerin sunulmadığını belirtti. Uraloğlu, ”İzmir'in ve İzmirlilerin ihtiyaçlarına cevap verilmediği gibi kentin sorunlarının sürekli katlanarak büyüdüğü görüyoruz.” diye konuştu.Uraloğlu, son 22 yılda yapılan ulaşım ve altyapı yatırımlarına da değindi. Uraloğlu, “Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 400 kilometreye çıkardık. Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara Otoyollar gibi dev karayolu projelerini hayata geçirdik. Marmaray ve Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hatlarını inşa ederek Avrupa'dan Çin'e kesintisiz ulaşan demir ipek yolu projesinin hayata geçmesini sağladık. Ülkemizi hızlı tren ile tanıştırdık. İstanbul Havalimanı ile ülkemizi küresel bir havacılık merkezine dönüştürdük.” dedi.Uraloğlu, bu projelerin hayata geçmediği takdirde yaşanacakların hayatı ne kadar zorlaştıracağını anlattı. Uraloğlu, “Şu an İstanbul'da; Avrasya Tüneli'nin, Marmaray'ın ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılmadığını. Sizce trafik nasıl olurdu? İstanbul Boğazı kaç saatte geçilirdi? Aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkarmasak havayolu nasıl halkın yolu olacaktı? Demiryollarında, hızlı trenlerimizle bugüne kadar 84 milyon yolcu taşıdık.Bu kadar yolcunun hızlı tren olmadığı için karayolunu tercih ettiğini düşünün. Neler olurdu?” ifadelerini kullandı.Mega projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını söyleyen Uraloğlu, İzmir'inde artık yatırıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.Bakan Uraloğlu, futbol takımlarını örnek göstererek, yerel yönetimlerde takım ruhunun önemine dikkati çekti. Uraloğlu, “Moral motivasyonu sağlarsanız, o takım ruhunu, ekip ruhunu verirseniz, siz çok daha başarılı işler yaparsınız. Ben futboldan örnek verdim. Bunu bütün iş yerlerimizde, belediye yönetimimizde, ülke yönetiminde de örnek verebiliriz. Şimdi biz İzmir'e birçok iş yaptık. Torbalı'da daha önce AK Parti belediyeciliğimiz oldu. Cumhur İttifakı oldu. Şimdi önümüzde bir seçim var ve gerçekten bazı ilçelerde belediyecilik anlamın da da hizmet etmeye çalıştık. Torbalı'da da belli bir dönem ettik. Çok şükür. Şimdi biz diyoruz ki, büyük şehirde de de İzmirli bizi bir denesin. Bir 5 yıl bize süre versin. Neler yapabildiğimizi takım ruhuyla, ekip ruhuyla beraber görelim inşallah.” dedi.Bakan Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmirlilerden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ için destek istedi. Uraloğlu, “Yeterince proje anlamında vakit harcadık. Bundan sonra da inşallah bazı projelerimizin için icraat zamanıdır diye düşünüyorum. Hamza Dağ kardeşimizle ki biz Ankara'da benim burada görev yaptığım zamanda, sonra genel müdür olduğum dönemde, şimdi bu görev hasebiyle gerçekten güzel bir takım ruhumuz var. Ve Hamza dağ kardeşimizin Ankara'da çözemeyeceği iş yok. Büyük şehirde de Hamza kardeşimizle yol arkadaşımızla sizlerin desteğiyle beraber biz hizmet etmeye talibiz. İzmir'imizin bakanlık olarak yükümüzü arttırmasına talibiz.” diye konuştu.