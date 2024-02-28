Gazze'de katliam devam ediyor: Can kaybı 30 bine dayandı

Gazze'de 145 gündür saldırılar durmuyor.İsrail, hedef gözetmeksizin devam ettiği saldırılarında başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivilleri hedef alıyor.7 Ekim'den bu yana sürdürülen saldırılarda Gazze halkı yaşam mücadelesi veriyor.Okul, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarını vuran İsrail, tüm uluslararası uyarılara rağmen saldırılarına devam ediyor.İsrail ordusunun devam eden saldırılarında Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlere yönelik açıklama yaptı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 29 bin 954 kişi hayatını kaybettiği ve 70 bin 325 kişinin de yaralandığı bilgilerine yer verildi.Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğu açıklandı.Son olarak geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes konusuna ilişkin bir televizyon kanalına açıklama yaptı.'İsrailliler Ramazan ayında Gazze'de faaliyette bulunmamayı kabul etti'Biden, yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. İsrailliler, tüm rehineleri kurtarmamız için bize zaman kazandırmak amacıyla Ramazan ayında Gazze'de faaliyette bulunmamayı kabul etti. Eğer geçici ateşkesi sağlamayı başarırsak iki devletli bir çözüme ulaşma sürecine sahip olabileceğimiz bir yönde ilerleyebileceğiz.” dedi.