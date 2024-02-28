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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz"

Ekleme: 28.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28.Şubat'ın yıl-dönümünde bir mesaj yayınladı. Başka Erdoğan paylaşımında, "Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı