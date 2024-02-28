Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kütahya'da olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim kapsamında mitingler yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı bugün, Kütahya'da vatandaşlarla buluşacak.
Yerel seçim kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları sürüyor.
Yoğun diplomasi trafiğinin yanında mitinglerle de vatandaşlarla buluşan Erdoğan, bugün Kütahya'da olacak. Saat 14:00'te düzenlenecek olan miting kapsamında Erdoğan, vatandaşlara hitap edecek.
Hem yerel seçim hem gündeme ilişkin konular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem yerel seçimlere ilişkin hem de gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.