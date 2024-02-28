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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kütahya'da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim kapsamında mitingler yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı bugün, Kütahya'da vatandaşlarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kütahya'da olacak
Ekleme: 28.02.2024 - 09:21 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kütahya'da olacak
Yerel seçim kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları sürüyor.

Yoğun diplomasi trafiğinin yanında mitinglerle de vatandaşlarla buluşan Erdoğan, bugün Kütahya'da olacak. Saat 14:00'te düzenlenecek olan miting kapsamında Erdoğan, vatandaşlara hitap edecek.

Hem yerel seçim hem gündeme ilişkin konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem yerel seçimlere ilişkin hem de gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.