Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kütahya'da olacak

Yerel seçim kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları sürüyor.Yoğun diplomasi trafiğinin yanında mitinglerle de vatandaşlarla buluşan Erdoğan, bugün Kütahya'da olacak. Saat 14:00'te düzenlenecek olan miting kapsamında Erdoğan, vatandaşlara hitap edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem yerel seçimlere ilişkin hem de gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.