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Beyaz Gazete
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Beykoz'da iki katlı fabrikada yangın

İstanbul Beykoz'da depo ve hali yıkama gibi isyerlerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oluşan duman gökyüzünü sardı.

Ekleme: 28.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Beykoz'da iki katlı fabrikada yangın
İstanbul Beykoz'da depo ve hali yıkama gibi isyerlerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oluşan duman gökyüzünü sardı.

Beykoz'da iki katlı fabrikada yangın

Yangın, Örnekköy Mahallesi'nde depo ve halı yıkama gibi isyerlerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle olay yerine.itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle oluşan duman gökyüzünü sararken yangını söndürme çalışmaları sürüyor.