Beykoz'da iki katlı fabrikada yangın

İstanbul Beykoz'da depo ve hali yıkama gibi isyerlerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oluşan duman gökyüzünü sardı.

İstanbul Beykoz'da depo ve hali yıkama gibi isyerlerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oluşan duman gökyüzünü sardı.Yangın, Örnekköy Mahallesi'nde depo ve halı yıkama gibi isyerlerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle olay yerine.itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle oluşan duman gökyüzünü sararken yangını söndürme çalışmaları sürüyor.