Öğrencilere ulaşım desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen her ay 22 bin kişilik ulaşım desteğinden bugüne kadar 146 bin 516 kişi yararlandı.

4 üniversite bulunan kentte gençlerin yaralanması için başlatılan Genç Gaziantep Uygulaması kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan toplu taşıma desteği üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi gördü. 2 yıl önce başlatılan uygulamada 16-25 yaş arası üniversite öğrencilerine toplamda 12 milyon 629 bin 518 TL değerinde ulaşım desteği verildi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nın verdiği toplu taşıma desteğinden yararlanmak için cep telefonlarına indirilecek 'Genç Gaziantep' uygulaması üzerinden başvuru yeterli oluyor. Şartları karşılayan öğrencilerin 'Gaziantep Kart'larına Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay 22 biniş ücreti yükleniyor.