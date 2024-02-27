İzmit'te DEM Parti adayını çekti: CHP adayı desteklenecek

Yerel seçimler öncesi uzun süre görüşen CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasında kurulan ittifak belirginleşiyor.İstanbul'da aday CHP'nin Esenyurt'ta DEM Parti'yi destekleme kararından sonra bir adım daha geldi.'Kent uzlaşısı' adı altında devam eden ilişkilerde son ortaklık İzmit'te.Buna göre CHP'nin İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni dönemde CHP'den aday olmaktan vazgeçti.Bunun üzerine 2019'da HDP'nin desteğini alan Hürriyet yerine farklı isimlerin gündeme gelmesiyle DEM Parti, İzmit ve ilçelerde adaylarını belirledi.Avukat Gencer Demirkaya, DEM'in İzmir adayı oldu.Duvar'ın haberine göre; Fatma Kaplan Hürriyet'in fikrini değiştirmesi ise dengeleri yeniden değiştirdi. Hürriyet'in CHP'den adaylığı kesinleşince DEM Parti, adayı Demirkaya'yı adaylıktan çekerek CHP adayını destekleme kararı aldı."İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi"Konuya ilişkin açıklama, DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan'dan geldi.Tan, şunları söyledi:İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu.İzmit yanında İstanbul'da da 2 ilçede benzer durum yaşandı.Tuzla ve Eyüpsultan'da DEM'in aday adayları, CHP lehine adaylıktan çekildi ve parti olarak CHP'nin desteklenmesi kararı alındı.İlçe adaylığı için adı geçen isimler, CHP'nin listelerinden belediye meclis üyeliği için aday gösterildi.Buna göre DEM Parti, 3 üyesini CHP listelerinden aday gösterdi. Eyüpsultan'da da DEM Parti'nin 2 üyesinin CHP listelerinde yer aldığı öğrenildi.DEM Partili Servet Güzel, CHP'nin Eyüp Belediye Meclis adayları arasında 3. sırada, Hüseyin Cebe de 9. sırada yer aldı.HDP Tuzla Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart 2024 yerel seçiminde DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak sahada çalışan Hasan Özdemir ise CHP Tuzla Belediye Meclisi'ne 3. sıradan aday gösterildi.