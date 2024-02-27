Gram altın rekora alıştı!

ONS ve diğer altın fiyatları güçlü doların altında ezilirken, gram altın ise dolar/TL ile paralel hareket ettiğinden ötürü rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın dün 2,036 TL seviyelerini görerek rekor kırdı.

ONS ve diğer altın fiyatları dün güçlü doların altında ezilirken, gram altın ise dolar/TL ile paralel hareket ettiğinden ötürü rekor kırmaya devam ediyor.Gram altın dün 2,036 TL seviyelerini görerek rekor kırdı.Altın fiyatları bugüne ise hafif güç kaybeden dolar karşısında yükselişe geçti.Altın yatırımcıları ABD enflasyonunu işaret eden kişisel harcamalar verisini bekliyor.Gram altın 2,035 TLÇeyrek altın 3,456 TLYarım altın 6,932 TLCumhuriyet altını 14,212 TLONS altın 2,042 dolar