Gram altın rekora alıştı!
ONS ve diğer altın fiyatları güçlü doların altında ezilirken, gram altın ise dolar/TL ile paralel hareket ettiğinden ötürü rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın dün 2,036 TL seviyelerini görerek rekor kırdı.
ONS ve diğer altın fiyatları dün güçlü doların altında ezilirken, gram altın ise dolar/TL ile paralel hareket ettiğinden ötürü rekor kırmaya devam ediyor.
Gram altın dün 2,036 TL seviyelerini görerek rekor kırdı.
Altın fiyatları bugüne ise hafif güç kaybeden dolar karşısında yükselişe geçti.
Altın yatırımcıları ABD enflasyonunu işaret eden kişisel harcamalar verisini bekliyor.
Gram altın 2,035 TL
Çeyrek altın 3,456 TL
Yarım altın 6,932 TL
Cumhuriyet altını 14,212 TL
ONS altın 2,042 dolar
Gram altın dün 2,036 TL seviyelerini görerek rekor kırdı.
Altın fiyatları bugüne ise hafif güç kaybeden dolar karşısında yükselişe geçti.
Altın yatırımcıları ABD enflasyonunu işaret eden kişisel harcamalar verisini bekliyor.
Gram altın 2,035 TL
Çeyrek altın 3,456 TL
Yarım altın 6,932 TL
Cumhuriyet altını 14,212 TL
ONS altın 2,042 dolar