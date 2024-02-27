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Beyaz Gazete
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Gram altın rekora alıştı!

ONS ve diğer altın fiyatları güçlü doların altında ezilirken, gram altın ise dolar/TL ile paralel hareket ettiğinden ötürü rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın dün 2,036 TL seviyelerini görerek rekor kırdı.

Ekleme: 27.02.2024 - 09:00 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Gram altın rekora alıştı!ONS ve diğer altın fiyatları dün güçlü doların altında ezilirken, gram altın ise dolar/TL ile paralel hareket ettiğinden ötürü rekor kırmaya devam ediyor.

Gram altın dün 2,036 TL seviyelerini görerek rekor kırdı.

Altın fiyatları bugüne ise hafif güç kaybeden dolar karşısında yükselişe geçti.

Altın yatırımcıları ABD enflasyonunu işaret eden kişisel harcamalar verisini bekliyor.

Gram altın 2,035 TL

Çeyrek altın 3,456 TL

Yarım altın 6,932 TL

Cumhuriyet altını 14,212 TL

ONS altın 2,042 dolar