Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Manisa'ya gidecek

Yerel seçim maratonu kapsamında gerçekleştirilen mitingler devam ediyor.Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerini sürdürüyor.Tek tek illeri gezerek vatandaşlarla buluşan Erdoğan'ın yeni durağı Manisa olacak.Bugün Manisa'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitingle seçmenle buluşacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem gündeme ilişkin hem de seçimlere dair mesajlar vermesi bekleniyor.