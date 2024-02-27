Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.19 oranında yükselişle 9351 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.19 oranında yükselişle 9351 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.15 oranında artışla 10245 puan, sanayi endeksi yüzde 0.33 oranında yükselişle 14514 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.15 oranında artışla 10245 puan, sanayi endeksi yüzde 0.33 oranında yükselişle 14514 puan seviyesinde hareket ediyor.