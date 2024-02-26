İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Avcılar'da 4 katlı bina depo olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı. Dumanların bütün binayı sardığı yangında balkona açılmak isteyen 19 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 kişi ise tedavi edildi.Denizköşkler Mahallesi Midilli Sokak'taki 4 katlı bina deposu olarak kullanılan bodrum katında saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir neden çıktı. Kısa sürede büyüyen yanıcı dumanda bütün binayı kapladı.Güçlü nefesler alan bina sakinlerine balkonlara yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar İtfaiyesi ekipleri bir yandan yangını söndürürken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğu yabancı 19 kişilik askeri ekipler tarafından tek tek kurtarıldı. Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerine teslim edilirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.