Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.39 oranında yükselişle 9411 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.39 oranında yükselişle 9411 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.11 oranında artışla 10475 puan, sanayi endeksi yüzde 0.54 oranında yükselişle 14551 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.11 oranında artışla 10475 puan, sanayi endeksi yüzde 0.54 oranında yükselişle 14551 puan seviyesinde hareket ediyor.