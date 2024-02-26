Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşına girdi...Adına özel videolar hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için on binlerce paylaşımlar yapıldı. Çok sayıda siyasi isim de Erdoğan için doğum günü mesajı paylaştı.Dünya liderleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel gününü unutmadı.Bu kapsamda bir telefon da Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'den geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ayrıntılara yer verildi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.