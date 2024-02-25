Zirvede Fener 'var'

Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı lacivertli ekip maçı geriden gelip kazandı.Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan ve Batshuayi atarken konuk ekibin golünü Pozoro kaydetti. Batshuayi son dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti golcü oyuncu topu kaleciye nişanladı ancak dönen topu gole çevirdi.Bu sonuçla Fenerbahçe 70 puana yükseldi ve zirveye yerleşti. Kasımpaşa ise 39 puanda kaldı.Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaparak takımını Kasımpaşa karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Sebastian Szymanski'nin yerine Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de şans verdi.Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlıkları dolayısıyla 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra son yapılan antrenmanda adalesinden sakatlanan İrfan Can Kahveci ve yine antrenmanda bir sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, Süper Lig'in 21'inci haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve daha sonra yapılan kontrollerde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonunda yırtık tespit edilmişti. Sakatlığını atlatarak salı günü saha çalışmalarına başlayan Brezilyalı oyuncu, son 4 antrenmanın bir bölümünde takımla çalışmış ve daha sonra bireysel çalışmalarını sürdürmüştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 30 yaşındaki oyuncuyu Kasımpaşa karşısında riske etmeyerek maç kadrosuna almadı.Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10'uncu haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde oynadığı Pendikspor maçında sakatlanarak karşılaşmaya devam edemeyen Rodrigo Becao, hamstring grubundaki tendon kopması teşhisi nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalmıştı. Yaklaşık 4 aylık bir sürenin ardından Brezilyalı oyuncu, maç kadrosuna alındı. Son dönemlerde takımla antrenmanlara katılan Becao, Kasımpaşa maçında yedek soyundu.Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı ve istikrarı ile takımın ligde vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Sebastian Szymanski, Süper Lig'de bu sezon 2'nci defa bir karşılaşmaya yedek başladı. Ligde daha önce oynanan 26 maçın 25 tanesinde ilk 11'de yer alan Polonyalı oyuncu, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Samsunspor maçının ardından 2'nci kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan bu sezon Süper Lig'de 3'üncü kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ligin ilk iki haftasında oynanan Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarına ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, daha sonra İsmail Kartal tarafından ilk 11'de tercih edilmemişti. 29 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ligde 24 hafta sonra ilk 11'de yer aldı.