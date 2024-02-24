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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sakarya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamındaki yoğun mesaisine devam ediyor. Erdoğan bugün Sakarya'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

Ekleme: 24.02.2024 - 09:04 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sakarya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.

Erdoğan'ın bugünkü durağı Sakarya olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingine katılacak.

Erdoğan'ın mitingde, hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
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