O ilçemizde okullar tatil edildi

Yurdun doğu kesimlerinde olumsuz hava koşulları etkili olurken akıllara 'Okullar tatil mi?' sorusu geldi.Ağrı’nın Patnos ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Vatandaşlar sabah yağan karla güne uyandı.Patnos Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Patnos’ta taşıma merkezli ve köy okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.