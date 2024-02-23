Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Balıkesir'e gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamındaki yoğun mesaisine devam ediyor. Erdoğan bugün Balıkesir'de düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.Erdoğan'ın bugünkü durağı Balıkesir olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenecek mitingde seçmene hitap edecek.Erdoğan, hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.