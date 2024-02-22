Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa’da

Bir dizi inceleme ve programlara katılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havaalanına inen Bakan Uralopğlu, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak AK Parti milletvekilleri, Milliyetci Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ilçe Belediye başkanları ve protokol karşıladı.Bakan Uraloğlu ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliğine gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Şıldak'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.