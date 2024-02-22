Emine Erdoğan'dan Ankara Palas Müzesi paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Müzeler sadece eserlerin sergilendiği yapılar değil, tarihi yaşatan kültür hazinelerimizdir. Geçmişle aramızdaki bağları güçlendirmek ve bize emanet edilen mirasın değerini daha iyi anlamak için eşsiz bir fırsat sunan bu güzide mekânların korunup sayılarının artmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.