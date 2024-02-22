  • USD: 30,91 - 30,97
  • EURO: 33,39 - 33,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Şimşek, sanayicilerle buluştu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen istişare toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayici ve iş insanlarından oluşan yaklaşık 600 kişilik bir kalabalığa hitap eden Bakan Şimşek, ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 22.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Ahi Evran Konferans salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Kayseri protokolü, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, sanayiciler ve davetliler katıldı.

İstişare toplantısının açılışında katılımcılara hitap eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, teveccüh göstererek toplantıyı onurlandıran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde üstlendiği önemli görevinde başarılar diledi.

Başkan Yalçın konuşmasında, “Ülkemizin, dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisi altında olduğu önemli bir gerçektir. Bununla beraber sanayicilerimizin üretim ve ihracat yapmakta zorlandıkları aşikârdır. Yüksek enflasyon baskısı altında bulunan piyasaların dengeli bir ortama kavuşması beklenmektedir. Sanayicisi, tüccarı, çalışanı toplumun tüm kesimleri yaşanan zorlu sürecin farkındadır. Tünelin çıkış yönünde görünecek ışık beklenmektedir.” dedi.

Yalçın, “Bizler, Kayserili sanayiciler, üreticiler, tüccarlar olarak daima daha iyisine ve daha güzeline talip olduk. Cari açık değil, cari fazla veren bir il olduk. 2023 yılı İthalatı 1,6 milyar dolar olan Kayseri'nin ihracat rakamı ise 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlar Kayseri'nin, şehrimizin azminin göstergesidir. Ekonomik göstergelerde ne kadar dengesizlik oluşursa oluşsun, Kayseri üretmekten, yurt dışı piyasalara ürün satmaktan asla vazgeçmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önderliğinde güçlü bir şekilde yürüyen ekonomi yönetimine olan güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, “Sizlere olan güvenimizle daha çok üretmeye, daha çok istihdam oluşturmaya ve daha çok ihracat yapmaya odaklanmış bulunmaktayız. Güzel günlerin uzak olmadığını biliyoruz. İhracatını kısa sürede 5 milyar doların üzerine çıkaran bir şehir olmak arzusundayız” diye konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasında, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinden dolayı duyduğu mutluluğu da vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye Yüzyılı adımlarının artması temennisi ile KAAN'ın yapımında emeği geçen herkesi kutluyor ve hayırlı olsun diyorum.” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine misafirperverlikleri ve güzel organizasyon için teşekkür etti.

Bakan Şimşek, sunum eşliğinde yaklaşık 2 saat süren konuşmasında, katılımcılara Türkiye ekonomisinin genel durumu ve ekonomi politikalarına ilişkin bilgiler aktardı. İstişare toplantısı, Bakan Şimşek'in sunumunun ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü
Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri
Cevheri Güven'in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni skandal! Sistem alarm verince yakayı ele verdi
İsrail ordusunun askeri savcısı itiraf etti: Ordu savaş suçu işliyor
Murat Kurum'dan CHP'ye gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka
Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşuyla dünya çapında ilgi odağı oldu
Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak
12 ilde eş zamanlı KAFES-45' operasyonu! 63 gözaltı kararı
Başkan Erdoğan'dan 'KAAN' açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hamza Dağ müjdeyi böyle duyurdu: İzmir’de olmazsa olmazımız
İsmail Küçükkaya'dan Özgür Özel'e Nisa Suresi tepkisi
İYİ Parti'de bir istifa daha! Parti kurucusuydu...
İhracatçılara bu yıl 50 milyar dolarlık destek verilecek
Erzincan'da 9. gün! Ali Yerlikaya açıkladı: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor
Gazze'de 29 bin 313 Filistinli katledildi... İsrail kana doymuyor
Ticaret Bakanı Bolat açıkladı! Yeni destek paketi geliyor
CHP'de aday krizi bitmiyor! CHP Foça yönetimi istifa etti
KAAN gökyüzüyle buluştu! Murat Kurum'dan ilk paylaşım geldi: Gururumuz kanatlandı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'