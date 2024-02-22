  • USD: 30,96 - 31,01
  • EURO: 33,61 - 33,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Bolat'ın acı günü

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat, Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye katılımın yoğun olduğu görüldü.

Ekleme: 22.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bolat'ın acı günü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve iş adamı Hayri Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Şevki Bolat için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Bakan Bolat ve kardeşlerinin yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son Başbakan ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, ilçe belediye başkanları, iş adamları, ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.

Bakan Bolat'ın acı günü

"AİLELERİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Katılımın yoğun olduğu cenaze namazı, öğle ezanının ardından kılındı. Ardından Bakan Bolat yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, “Ailemizin çınarı, reisi muhterem babamızı ve diğer Müslüman kardeşlerimiz Nurettin bey ve Fatma hanımın cenazelerine katıldığınız için ailelerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Acımızı paylaştınız. Allah sizlerin, bizlerin, hepimizin ölmüşlerine gani gani rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. İnşallah bu aziz topraklarda yaşamamızı borçlu olduğumu aziz şehitlerimize de Rabbim gani gani rahmet eylesin" dedi. Konuşma sonrasında cenaze toprağa verildi.
6 Şubat depremleri sonrası ilk karar: Müteaahit Demirer'e 18 yıl hapis cezası
Meral Akşener'den eski ittifak ortağı CHP'ye salvolar: Atatürk'ün varisi olanlar bugünDEM'leniyor...
Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog
CHP'de rüşvet skandalı! 'Elimde ses kayıtları var' diyerek açıkladı: Delegeleri satın almışlar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tarih verildi! KAAN 2028'de envantere katılacak
Ekrem İmamoğlu'na Sultangazi'de tepki! 'Bahçemi aldı, toprakla doldurdu'
Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası mesajı: Politikalarımız devam edecek
KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu! Türk havacılık tarihi için yeni bir çağın başlangıcı
CHP'de krize neden olmuştu! Özgür Özel'den Lütfü Savaş çıkışı: Üzülürüm...
Fondaş medyanın KAAN hazımsızlığı! Tarihi günü görmezden geldiler, tek satır yazmadılar
Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için 'jest bekliyorum' dedi
Ekrem İmamoğlu'nun Sultangazi mitingine katılım olmadı
Murat Kurum'dan kentsel dönüşme karşı çıkan İBB yönetimine zor soru: Depremin olmasını mı bekleyelim?
MSB duyurdu! 1 Ocak'tan bugüne kadar 458 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü
Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri
Cevheri Güven'in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni skandal! Sistem alarm verince yakayı ele verdi
İsrail ordusunun askeri savcısı itiraf etti: Ordu savaş suçu işliyor
Murat Kurum'dan CHP'ye gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık ekran görüntüsü alınamayacak

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık ekran görüntüsü alınamayacak

'Alo' diyen yandı! Boşanma sebebi sayılacak: Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi

'Alo' diyen yandı! Boşanma sebebi sayılacak: Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi

İstanbul Avcılar’da şok görüntü: Yıkım sırasında ortaya çıktı!

İstanbul Avcılar’da şok görüntü: Yıkım sırasında ortaya çıktı!

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular