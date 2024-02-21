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Yasa dışı geçişe geçit yok! Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 21.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Yasa dışı geçişe geçit yok! Sınırda yakalandılar
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklamada, 'Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.

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