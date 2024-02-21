Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Siirt'te meydana gelen kazada minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Ekindüzü köyü mevkiinde petrol arama işçilerini taşıyan 34 UL 4323 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Yan yatan minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.